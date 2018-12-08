Kuşadası Körfezi'nde 39'u çocuk 60 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Davutlar önlerinde hareket halinde lastik bir bot tespit etti. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 54'ü Filistin ve 6'sı Irak uyruklu toplam 60 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 39'u çocuk, 10'u kadın ve 11'i erkek olan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı ve ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu

