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Kuşadası Körfezi'nde can pazarı!

Kuşadası Körfezi'nde can pazarı!
Kuşadası Körfezi'nde can pazarı!

Kuşadası Körfezi’nde sabah saatlerinde can pazarı yaşandı. Kuşadası açıklarında arıza yapan botları sürüklenen 27’si çocuk, 11’i kadın toplam 55 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saat 06:17 sıralarında Kuşadası önlerinde içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle Kuşadası Körfezi'nde sürüklendiği ihbarı aldı. Kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından havadan ve denizden yapılan çalışmayla denizde sürüklenen lastik botun bulunduğu nokta tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren lastik bot içerisindeki 52 Suriye, 2 Filistin ve 1 Suudi Arabistan uyruklu toplam 55 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek, Kuşadası Marina'sı getirilen 27'si çocuk, 11'i kadın toplam 55 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, ifadeleri alınıp il göçmen bürosuna teslim edildi.  

Zafer Hacısalihoğlu
 

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