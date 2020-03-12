Kuşadası lüks yolcu gemilerinin uğrak limanı olacak

Türkiye'de kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası, üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kuşadası Belediyesi'nin yurt dışında yürüttüğü planlı tanıtım çalışmaları ve katıldığı fuarlar sayesinde yeniden Akdeniz'in parlayan yıldızı olan kent, dünya genelinde 35 milyar dolarlık bir piyasaya sahip olan yolcu gemilerinin 2020 yılında yeniden uğrak mekanı olacak. Kuşadası Limanı'na Mayıs ayından itibaren daha çok Amerikalı zengin turistlerin seyahat etmeyi tercih ettiği Sirena, Voyager, Riviera ve Voyager Splender gibi ultra lüks yolcu gemileriyle binlerce turist yağacak. Kuşadası Limanı böylece kruvaziyer turizminde 2015 yılından itibaren başlayan kötü gidişe “Dur” diyerek devler ligine yeniden geri dönmenin mutluluğunu yaşayacak.

“Sayın daha da artabilir”

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde artık kötü günleri geride bıraktığını belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, “Kuşadası Limanı'na 2020'de 300'ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin ayak basmasını bekliyoruz. Ancak bu rakam daha da artabilir. Çünkü şirketlerin Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarına dünyada hızla yayılan Korona virüsü nedeniyle gemiler kaydırdığını görmekteyiz. Bu kapsamda Kuşadası Ege Port Limanı, 2020'de beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapabilir” dedi.

“Çabalarımız meyvesini verdi”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kentimiz son yıllarda kruvaziyer sektöründe büyük bir sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Hak etmediğimiz sefer iptalleri gerçekleşmiş bu da esnafımızın zor günler geçirmesine neden olmuştu. Kuşadası Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları kullanıp yurt dışındaki fuarlara katılarak kentimizi en iyi şekilde kruvaziyer şirketlerine tanıttık. Bu çabalarımız meyvesini bu yıl vermeye başladı. Dünyanın en önemli yolcu gemileri Kuşadası Limanı'nı tekrar sefer listelerine ekledi. Kuşadası, sahip olduğu cazibe merkezleri, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi destinasyonlara yakınlığı nedeniyle vazgeçilmez bir turizm kenti. En büyük hedefimiz kruvaziyer turizmindeki pazar payımızı artırmak" diye konuştu.

Ekrem Keser

