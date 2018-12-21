Kuşadası'nda 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 insan taciri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmeni Bayraklıdede Mahallesi Adagöl mevkiinde yakaladı. Polis ekipleri operasyon sırasında ayrıca kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği ileri sürülen 39 yaşındaki M.D. ile 48 yaşındaki H.A.'yı da gözaltına aldı. Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen Aydın il göçmen bürosuna teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan iki insan taciri ise “ Göçmen Kaçakçılığı “ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zafer Hacısalihoğlu