Kuşadası'nda 26 kaçak göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan görevi yapan sahil güvenlik helikopteri tarafından Kuşadası sahilinde lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçma hazırlığı yapan bir grup kaçak göçmen ile onlara yardımcı olmaya çalışan insan kaçakçıları tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri içinde kaçak göçmen bulunan lastik bota doğru hareket ederken, haber verilen polis ekipleri de karadan insan kaçakçılarının peşine düştü. Sahil güvenlik botu, lastik botu durdurarak, içerisindeki 26 kaçak göçmeni gözaltına alıp, Kuşadası Marinası'na getirdi.

Bu sırada plaj kısmından kaçan ve insan kaçakçısı olduklarından şüphe edilen 3 kişiyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Otomobil ile kaçmaya çalışan 3 şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca Bayraklıdede Mahallesi'ndeki uygulama noktasında son buldu. S.A., Ö.A. ve S.B.A. isimli şüpheliler kovalamacanın ardından polis tarafından insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu arada, operasyonda yakalanan 26 kaçak göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edilirken, 3 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından insan kaçakçılığı yapmak suçundan mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Zafer Hacısalihoğlu

