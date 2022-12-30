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Kuşadası'nda 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası'nda 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-24) ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İsmail Ümit Dilşen
 

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