Kuşadası'nda 7 gün 24 saat görev yapacak Hayvan Ambulansı hizmete girdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. “Haybulans” olarak isimlendirilen hayvan ambulansı bugün Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen törenle teslim alındı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rehabilitasyon merkezi yetkilileri, hayvanseverler dernekleri temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törene Kuşadası'nda yaşayan yabancılar da ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı konuşmada, “ Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırladığımız hayvan ambulansımız “ haybulans” tam teçhizatlı olarak teslim alınmıştır. Ülkemizde sayılı adette bulunan tam teçhizatlı bir haybulansın Kuşadamızda hizmet verecek olmasından gurur ve sevinç duyuyoruz. Haybulans aracımız ile artık acil, yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış sokak canlılarımıza yardım edebileceğiz. Haybulans, teknik özellikleri ile ülkemizde benzerlerinden ayrılıyor. Haybulans içinde, yaralı hayvana ilk müdahale edilebilecek ve aynı zamanda kafes, köpek taşıma sedyesi, yakalama sopası, kedi filesi ve kedi kafesinin yanı sıra serum seti, oksijen tüpü ve ekipmanı, ilkyardım malzemeleri hazır bulunacak. Ayrıca Haybulans içinde yaralı hayvanın kliniğe getirilmesi sürecinde veteriner hekimin durabileceği ve müdahale yapabileceği alan bulunuyor. Mevcut aracımız için şoförümüz ve veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmet verecek. Belediyemizin çağrı merkezinden bildirilen ihbarlar, rehabilitasyon merkezi veterinerlerince acilen değerlendirilecek ve gereği yapılacaktır. Seçim döneminde hayvanseverlere verdiğimiz bir sözü gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Ancak benimde vatandaşlarımızdan ve derneklerimizden birkaç ricam olacak.

Kuşadası ne yazık ki sokağa bırakılan hayvan sayısında en yoğun kentlerden biridir. Bunun ana sebebi de genellikle yaz sezonu başında evcil hayvan satın alan aileler, yaz sezonu sonunda hayvanları hiç acımadan sokaklara ya da barınak kapısının önüne terk ediyorlar. Lütfen bakamayacağınız hayvanları satın almayın. İlla ki hayvan sahibi olmak istiyorsanız yüzlerce sahiplendirilmeye hazır sokak hayvanımız var. Dilsiz canlılara eziyet edilmesine izin vermeyelim. Hayvanların da haklarının hukuki olarak korunduğunu unutmayalım.

Halk eğitim müdürlüğümüz ile koordineli olarak hayvan eğitimi, sahiplenmesi, bakımı gibi konularda eğitimler planlıyoruz. Kuşadası'nda 5 tane hayvansever derneği var. Sizlerden ricam eğer mümkünse bir çatı altında toplanmanız istek ve şikâyetleriniz hususunda bizlerle tek ağızdan irtibat kurmanız. Bu şekilde daha sağlıklı ve doğru adımlar atabiliriz. Ben belediye başkanı olarak sorunların çözümü ve doğruyu yapmak için niyet ve iradeye sahibim. Sizlerden gelecek her türlü çözüm odaklı projeyi değerlendirmeye hazırım.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bir barınak değildir. Bu konunun özellikle hayvan sever dernekleri tarafından vatandaşlarımıza iletilmesini rica ediyorum. Merkezimizi bir barınak olarak değerlendirip bu yönde yanlış beklentiler içinde olunmaması gerekiyor. 5199 sayılı hayvan hakları koruma kanunu gereğince merkezimizde 4 veteriner 14 personel 2 ihbar aracı ve 7/ 24 hizmet verecek hayvan ambulansı haybulans mevcuttur. 10 dönümlük arazimizde 200 adet çeşitli ırkta köpeğimize ve 50 adet kedimize bakım yapılmaktadır. Evcil hayvan sahip olmayı isteyen vatandaşlarımızı bakım ve rehabilitasyon merkezimize bekliyoruz.” Dedi.

Haybulans teslim törenine gelen dernek temsilcileri, “ Başkanımız henüz görevde bir ayını doldurmamış olmasına rağmen, seçim sürecinde verdiği sözleri hızlıca yerine getiriyor. Başkanımızın da belirttiği gibi Kuşadası'nda gerçekten yeni bir dönem başladı. Artık değişimi yapılan icraatlarla görebiliyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Zafer Hacısalihoğlu