Kuşadası'nda bir ev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, balyoz yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Apartmanda oluşan yoğun duman dolayısıyla bir kişi fenalaştı.

Yaşlı kadın olay yerindeki ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ekrem Keser

