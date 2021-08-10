Kuşadası'nda çıkan yangın söndürüldü

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi Murat Sitesi girişinde bulunan yüksek gerilim hattında meydana geldi. Gerilim hattındaki kablonun, kopmasıyla alev alan otlar yangın çıkardı

. Kablonun yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kopan kablodan çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de elektriği kesti. Daha sonra ise direkteki kopan kablonun bakım ve onarımı yapılarak, bölgeye tekrar elektrik verildi.

İsmail Ümit Dilşen

