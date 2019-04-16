Kuşadası'nda elektrik kesintisi yapılacak

ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta otellerdeki doluluk nedeniyle elektrik kesintisi ertelenen Kuşadası'na bağlı bazı mahallelerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 16 Nisan Salı ile 17 Nisan Çarşamba günleri elektrik kesintisine gidileceğine dikkat çekilerek, kesinti yapılacak saatlerde vatandaşlardan elektrikle çalışan cihazlarını devreden çıkarmalarını, jeneratör kullanan abonelerin ise kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmalarını istendi. ADM elekrik dağıtım şirketinin açıklamasına göre, 16 Nisan Nisan Salı günü 09:00-13:00 saatleri arasında; Davutlar Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'nin bir kısmı, Zafer Alkan, Çalışkan, Marmara, Egemen Sokaklar ile Önürler, Mavikent, Davutlar Mehtap, Ada Evleri, Baykent, Burak, Nadir Can, Vankulu, Aşiyan Siteleri ve çevresine elektrik verilmeyecek. 16 Nisan Salı Günü 14:00-16:00 saatleri arasında ise; Davutlar Mahallesi Sadegül, Paradise, Sardel, Oğuz, Ege Birlik Deluxe, Mustafa Muşti Siteleri ve çevrelerinde elektrik kesintisi olacak. 17 Nisan Çarşamba günü saat ise 09.00-12 saatleri arasında Ege Mahallesi Azimkent Sitesi ve çevrelerine, 13:00-15:00 saatleri arasında ise İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, Zafer, Şafak, 613, 631 Sokaklar ile Çallı, Kırmızıgül, Akbulut Öz Siteleri ve çevreleri enerji verilmeyecek

İsmail Ümit Dilşen