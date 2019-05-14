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Kuşadası'nda fayton yasaklandı

Kuşadası'nda fayton yasaklandı
Kuşadası'nda fayton yasaklandı

Kuşadası’nda faytonculuk faaliyetleri yasaklandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kuşadalıların bir isteğine daha kayıtsız kalmayarak şehiriçinde kullanılan 5 adet faytonun faaliyetine son verdi.

Secim oncesi verdigi sozlerden biri olan ve vatandaslar tarafindan acilan imza kampanyasi ile desteklenen bu karari hayvan dostu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yaklaşık 8 yıl önce başlatılan fayton faaliyetine son verildiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta hayvanseverlere verdiği sözü tutup hayvan ambulansı olan “Haybulans” hizmetini hayata geçiren Başkan Ömer Günel, “Bu şehirde yaşayan tüm canlılara bahar gelecek demiştik. İki gün önce hizmete aldığımız haybulans ile sokak hayvanlarımıza acil durumlarda müdahale etme yetisine kavuştuk. Bugün ise bir diğer hayvan haklarını koruyan kararına daha imza atarak Kuşadası'nda fayton faaliyetlerini sonlandırdık” dedi. 

Başkan Ömer Günel alınan kararı twitter hesabından yaptığı “Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası'nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.” açıklaması ile paylaştı. 

10 bin üzerinde retwitt ve yaklaşık 80 bin beğeni ile hayvanseverlerden yoğun teşekkür mesajları alan Ömer Günel; “Hayvanlara yapılan zulüme sessiz kalmayacağımı, her bir hemşehrimin hakkını nasıl koruyor ve kolluyorsam hayvanlarımızın da haklarına ve canlarına sahip çıkacağımı açıklamıştım. Seçim sürecinde faytonlar konusunu gerek hayvanseverler gerekse fayton sahipleri ile pek çok kez konuştuk. Yüzyıllardır insanların en sadık dostları ve yardımcıları olan atlarımızın şehir içinde, asfalt üstünde yaşamalarının ve çalışmalarının doğalarına aykırı olduğunu, hijyen açısından sağlıksız olduğunu değerlendirdik.” diyerek böyle bir karara imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Sanatçılardan destek 

Bu arada, Kuşadası'ndaki fayton faaliyetlerinin yasaklanmasına hayvan dostu ünlü sanatçılardan da destek geldi. Twitter'den Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in faytonu yasaklayan açıklamasını beğenin ünlü şarkıcı Demet Akalın, altına da “ Başkan gibi başkan, helal “ diye yazdı.  

Zafer Hacısalihoğlu

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