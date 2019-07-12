Kuşadası'nda iki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda denize giren iki genç, bir müddet sonra dalgaların şiddeti nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarılan iki gence olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayata döndürülen ve ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zafer Hacısalihoğlu