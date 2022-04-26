Kuşadası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki vatandaş kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112'ye durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı. İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekrem Keser