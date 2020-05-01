Kuşadası'nda kuru sıkı tabancaları çalan hırsız yakalandı

Kuşadası'nda merkez karakol amirliğine 50 metre mesafedeki bir av malzemeleri dükkanını soyan ve kuru sıkı tabancaları çalan hırsız, sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Hırsızlık için ne Ramazan ayını ne de sokağa çıkma kısıtlamasını ayırt etmeyen hırsızların bu sefer ki hedefi, Kuşadası Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi üzerinde Merkez Polis Karakol Amirliği'ne 50 metre mesafede bulunan bir av malzemeleri dükkanı oldu.

Sabaha karşı saat: 05.45 sıralarında her türlü av malzemesinin satıldığı mağazaya giren hırsız, aralarında havalı ve ve kuru sıkı tabancaların da bulunduğu değerli gördüğü bir çok malzemeyi çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığı büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştiren zanlı, aldığı tüm önlemlere rağmen mağaza içerisindeki güvenlik kameralarına yakalandı.

Sabah işyerine gelen mağaza sahibi Çağatay Aynalı hemen polise haber verdi ve güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kameralarından hırsızın eşgalini belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi çaldığı kuru sıkı tabancalar, havalı tüfekler ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı evde yakaladı.

Zafer Hacısalihoğlu

