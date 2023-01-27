Kuşadası'nda sağanak yağmur, çevre yolunu kilitledi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan Kuşadası-Söke çevre yolu, her yağmurda olduğu gibi bu kez de sürücülere zor anlar yaşattı. Biriken yağmur suları Söke - Kuşadası çevre yolu üzerindeki Otogar Kavşağı, Karaova Mevkii ve Kuşadası AVM önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Sabah saatlerinde mesailerine gitmek zorunda olan bir çok vatandaş işyerlerine zamanında ulaşamadı. Bazı araçlar ise tehlike arz eden su birikintileri içinde kaza yaptı. Karayolları ekiplerinin müdahale etmediği sorunlu bölgelere Kuşadası Belediye ekipleri müdahale ederek trafiği açmaya çalıştı.

Eşber Okayer

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