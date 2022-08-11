Kuşadası'nda seyir halindeki otomobilin tavanında oyun oynayan kişiye ceza yağdı

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın tavanına oturup alkol aldığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücü A.G.'ye ve seyir halindeki aracın tavanına çıkıp oyun oynayan S.K.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandı. Sürücüye ve otomobilin tavanına çıkıp oynayan şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekrem Keser

