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Kuşadası'nda silahlı çatışmada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Kuşadası'nda silahlı çatışmada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
Kuşadası'nda silahlı çatışmada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Kuşadası’nda öğleden önce meydana gelen silahlı çatışmada ağır yaralanan bir kişi Aydın’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuşadaşı Ege Mahallesi Çevre Yolu üzerinde oto galeri ve emlak ofisi işleten H.S. (38) ile ortakları H.A. (45) ve onun kardeşi F.A. (40) arasında, öğleden önce saat: 11.00 sıralarında tartışma çıkmıştı. Önce kavgaya, ardından da silahlı çatışmaya dönen tartışmanın ardından H.S. ile H.A. ile F.A. kardeşler yaralanmış ve 5 kişi de gözaltına alınmıştı.

Durumu ağır olan H.A.(45) Kuşadası Devlet Hastanesi'nden Aydın Devlet Hastanesi'ne nakledilerek ameliyata alınmıştı. H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Zafer Hacısalihoğlu
 

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