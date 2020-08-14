İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda silahlı saldırı

Kuşadası'nda silahlı saldırı
Kuşadası'nda silahlı saldırı

Kuşadası'nda alacak verecek davası nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada silahlar konuştu. Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yakındaki bir turizm acentesine sığınarak, kurşunların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişi, Saat: 18.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda karşılaştı. İki şahıs arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, S.V. iddiaya göre belinden silahını çıkararak, tartıştığı A.K.'ye doğrulttu. Silahı gören A.K. hemen yolun karşısına geçerek bir turizm acentesine girerken, elinde silah bulunan S.V. ise peşinden giderek iki el ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar şans eseri turizm acentesinin camlarına isabet etti. Bu arada, silahlı saldırının ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından S.V.'nin arkadaşlarının olduğu belirtilen otomobil polis tarafından durduruldu ve araç içerisindeki kişiler gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen S.V. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Ekrem Keser
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.