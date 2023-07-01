İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 ağır yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 2 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 2 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.T. idaresindeki otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.B. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette bulunan Y.B. ve yolcu konumundaki H.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ü.T.'nin 29 promil alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar bölgede çok fazla kazanın yaşandığını belirterek yetkililerden sinyalizasyon çalışmasının yapılmasını talep ettiler.

Ekrem Keser

İLGİLİ HABER
Öfke kaza getirdi: 1i ağır 2 yaralı Öfke kaza getirdi: 1’i ağır 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu
İLGİLİ HABER
Tuzlada bayram tatili dönüşü kaza: 3 yaralı Tuzla’da bayram tatili dönüşü kaza: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.