Kuşadası'nda üç düzensiz göçmen yakalandı

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin muhtemel geçiş güzergahlarından biri olan Kuşadası ilçesi Milli Park içerisinde görevlendirilen Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif kol devriye faaliyetinde 3 düzensiz göçmen yurt dışına çıkmak amacıyla yanlarında bulundurdukları deniz aletleriyle birlikte yakalandı Yakalanan düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Murat Uçkaç

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