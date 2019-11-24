Kuşadası'nda virajı alamayan motosikletli tabelaya çarptı öldü

Kaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; Ege Tozduman (23) yönetimdeki motosiklet Kuştur mevkinde seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Ege Tozduman yaklaşık 20 metre sürüklenerek düştü. vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ege Tozduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

İsmail Ümit Dilşen

