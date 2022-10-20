Kuşadası'nda yaz sezonu kruvaziyer bereketi ile devam ediyor

Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nda kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen plajların dolu olması dikkat çekti. Ekim ayına rağmen hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ilçede vatandaşlar kamp sandalyelerini alıp sahillere akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında vazgeçilmez adresi olan Kuşadası plajlarında özellikle yabancı turistlerin denize girip güneşlendiği görüldü. Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası, ekim ayında yoğun bir kruvaziyer trafiği yaşıyor. Günde ortalama 3 yolcu gemisinin yanaştığı Kuşadası Limanı'ndan yaklaşık 5 bin turist ilçeye giriş yapıyor. 2022 yılında yaklaşık 600 bin yolcunun giriş yapması bekleniyor.

Eşber Okayer

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