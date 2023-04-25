Kuşadası'nın plajları yaza hazırlanıyor

Sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nın plajları turizm sezonuna hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dâhilinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip yabancı cisimlerden arındırıyor. Ayrıca denizdeki yosunları toplayan ekipler, tahrip olmuş şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirerek soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde tadilat ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde bu yıl 1 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. Turizm sezonu yaklaşırken misafirlerimizi plajlarımızda en güzel şekilde ağırlamak amacıyla ekiplerimiz sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. ekiplerimizin titizlikle bakım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü plajlarımız, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerimize hizmet verecek” diye konuştu.

İsmail Ümit Dilşen

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