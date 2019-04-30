Kuşlar trafoyu patlattı, kentin elektriği kesildi

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iş merkezinin birinci katında bulunan elektrik trafosuna giren kuşlar trafonun patlamasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine binanın bulunduğu yere polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı boşaltıp elektrik sistemini kontrol etti.

“Oturduğumuz yerde sallandık”

Patlama nedeniyle iş merkezinin tüm katlarından dumanlar çıktı. İçeride bulunan çalışanlar ve çevredekiler ise büyük panik yaşadı. Dumanlar içinde kalan iş merkezi çalışanları, bir anda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve korku yaşadıklarını belirterek, oturdukları yerde sallandıklarını söyledi.

“Karanlıkta kaldık”

Patlama nedeniyle kent merkezindeki birçok ev ve iş yerinde elektik kesintisi yaşandığı öne sürüldü. Çalıştıkları sırada elektriğin bir anda gittiğini belirten esnaf, “İşlerimizi yapıyorduk, yaklaşık 15 dakikadır yok. Yetkililere söyledik, açacaklarını söylediler ama şu ana kadar yapılan bir şey yok. Arkadaşlarımızı aradık ama Uşak'ın genelinde olmadığını söylediler” dedi.

Ali İbileme

