Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktı

Kura Nehri üzerinde bulunan tarihi Ardahan Köprüsü mevkisinde sığırcık sürüsünün gün batımında gerçekleştirdiği dans izlemeye doyumsuz bir manzara oluşturdu. Binlerce sığırcık kuşu, gün batımında havada ilginç figürler oluşturdu. Kuşların dansı yaklaşık 5 dakika sürdü. Kuşlar daha sonra gruplar halinde nehir kıyısındaki sazlık alana kondu.

Son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izleyen vatandaşlar, fotoğraf makineleri ve video cihazları ile bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bırakıyor.

Olgun Yıldız