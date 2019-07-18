Kütahya Cezaevi tek seferde 76 tutuklu ve hükümlüye kalfalık belgesi veren ilk cezaevi unvanını aldı

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında hükümlü-tutuklulara meslek edindirmek ve mesleklerini belgelendirmek amacıyla Kütahya E Tipi Açık/Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından yürütülen Kalfalık Belgesi Edindirme Programı tamamlanarak programı başarıyla tamamlayan 76 kişi düzenlenen törenle kalfalık sertifikaları aldı.

Programın sonunda gerçekleştirilen kalfalık belge takdim töreninde 76 kişi kalfalık belgesini aldı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Türkiye'deki Cezaevlerinde şuana kadar tek seferde 76 kişiye kalfalık sertifikasını kazandıran kurum olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Belge takdim törenine Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi Müdürü Kasım Demiralp, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Atik, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık ve Kurum Personeli ve hükümlü ve tutuklular katıldı.

Törende konuşma yapan Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, ceza adalet sisteminin amacının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu söyledi.

Hamedi, “Kurumumuz bu amaçla hükümlülere her şeyden önce çalışma disiplini kazandırmakta, iletişim becerilerini geliştirmekte, yeni bir meslek öğretmekte veya var olan mesleğin geliştirilmesini sağlamakta, özgüvenini güçlendirmektedir. Kurumumuzda hükümlülerin yeni bir meslek öğrenmelerine veya var olan mesleğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi devam etmektedir. Bu nedenle hükümlü ve tutuklularımıza Kütahya Cezaevinde de ilk olan kalfalık belgelerinin alınmasının sağlanmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Verilen kalfalık belgelerinin tüm hükümlü ve tutuklulara hayırlı olmasını diliyor ve tahliyeleri sonrasında bir işe sahip olmalarına imkan sağlamasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Hüseyin Efe