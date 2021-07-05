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Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti
Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti - Tıkla İzle

Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.
 

Hüseyin Efe

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