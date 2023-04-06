Kütahya Porselen'e EYT darbesi

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu ifade edildi. Söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu belirtildi. Kütahya Porselen'in KAP açıklamasında, "Kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam bin 304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2. el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir" denildi.

Hüseyin Efe

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