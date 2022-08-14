İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edilen içerisinde V. D, Y. D ve Y. Y isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Hüseyin Efe

İLGİLİ HABER
Bakan Soylu: 310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı Bakan Soylu: '310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı'
İLGİLİ HABER
Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: 8-9 kişiyi öldürdük Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: '8-9 kişiyi öldürdük'
İLGİLİ HABER
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.