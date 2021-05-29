Kütahya'da aranan 18 şahıs yakalandı, 12'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü 1 şahıs, başkalarına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü 1 şahıs, hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü 1 şahıs, karşılıksız yararlanma, yaralama, alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, ailenin korunmasına dair kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, askeri ceza kanununa muhalefet, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlarından hükümlü veya gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan toplam 18 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahısların 6'sı serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hüseyin Efe