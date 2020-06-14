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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'nde iki grup arasında gürültü meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Koyun (19) ile arkadaşı Enes İşsiz (21) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gençlerden Metin Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen diğer gruptaki şüpheliler U.Y. ile E.İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin Efe
 

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