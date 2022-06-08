Kütahya'da biyolojik ilaçlama çalışması

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Kütahya'da başta 7 Göller, sulama kanalı, süs havuzları, diğer göletler ve su birikintileri sivrisinek, karasinek vb. haşereler dışında diğer canlı türlerine zarar vermeyen biyolojik larvasitler ile ilaçlanıyor. Çevreye ve ekosisteme zarar vermeden vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede huzur içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim önceliğimiz" denildi.

Hüseyin Efe

