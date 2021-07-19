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Kütahya'da buğday ekili 4 dekarlık alan kül oldu

Kütahya'da buğday ekili 4 dekarlık alan kül oldu
Kütahya'da buğday ekili 4 dekarlık alan kül oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 4 dekar mahsul küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyü Çayır mevkiinde buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen köylülere ve Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. Yarım saatte kontrol altına alınan yangında 4 dekar alanda hasat zamanı gelmiş ekili buğday küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Yunus Daşdemir

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