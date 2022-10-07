Kütahya'da cemevinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısı ile atıldı

Verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Toğan, “Çok değerli Valim, Belediye Başkanım bizlere yaptıklarınız hizmetlerden ötürü mübarek kandil gününde milletvekilleriyle birlikte sizlere hayır dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Bu birlik ve dirliğimizi Hacı Bektaş-ı Veli'nin buyurduğu gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın diyoruz. Sizlerin huzurunda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun için bu dergahı bizlere hizmet amacıyla, yapmış olduğumuz hizmetlerden ötürü halkımızın adına da şahsım adına da teşekkür ediyorum. Sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu mübarek günde herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diyorum." diye konuştu.

"Temeli atılan cemevimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Temeli atılan cemevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu güzel temel atma programının Mevlid Kandili'ne denk gelmesi ayrıca hayrına bereket katacak İnşallah. Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Derneğimizin öncülüğünde başlatılan cemevi temelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Dernek Başkanımız belediyemize buranın kendilerine tahsis etmelerini istediklerinde buranın arka tarafındaki alanın tamamını bayrak tepe kapsamında projelendirilmiş ve hemşerilerimiz başlatmıştır. Temeli atılan cemevimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Cemevi 460 metrekare taban alanına oturuyor"

Cemevinin 14 milyon liralık bir yatırım ile Mart ayına yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik “Bugün temel atma meselesiyle bir araya geldiğimiz ancak hızlı bir şekilde cemevimizin ilerlemesinde büyük katkı ve destekleriyle Hacı Bektaş-ı Veli derneğimizin çok kıymetli yöneticileri ve Başkanımız Niyazi Bey, onun çok kıymetli çalışma arkadaşları ve sevgili dedelerimiz bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilimizde ihtiyaç olan, sıkıntısı olan cemevlerinin modern bir yapıya kavuşması ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında bizler de yerinde sahada yapılacak cemevlerimizin tamamlanması için takibe başladık. İş birliği çerçevesinde hem dernek başkanlığımızda hem de görevli arkadaşlarımızla yoğun temas ve istişare sonucunda onların ihtiyaçları, beklentileri ve gerekli olanın yapılması konusunda istişareler sonucunda görüş birliğine başladığımız andan itibaren uygulamaya geçildi. Şu ana kadar yaklaşık 14 milyon TL civarı yatırımı da sahada İl Özel İdaremizin, derneğimizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle hep birlikte gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunun bir parçası olan, Merkez Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'nin temel atma sürecini, bir araya gelme vesilemiz olduğu için de hem dernek başkanımıza hem de burada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gördüğünüz gibi ikinci katın betonu dökülme aşamasına gelmiş, planlaması İnşallah bir aksilik olmazsa Mart ayı gibi cemevimizin tamamlanacağı yönünde. 460 metrekare taban alanına oturuyor. Zemin artı iki kattan oluşacak. Giriş katında yaklaşık 300 metrekarelik çok amaçlı salon ve sosyal donatılar, cemevinin ihtiyacı olabileceği diğer teçhizatlar mutfak, gasilhane gibi ve diğer müştemilatlar. İkinci katında da 300 metrekare üzerinde bir cem alanı oluşturulacak. Mimar arkadaşlarımız kolonsuz olması için çaba gösteriyorlar. Görünümün güzel olması için hep beraber derneğimizin talepleri kapsamında, dedelerimizin bize verdiği öngörüler kapsamında şekillendi“ dedi.

Hüseyin Can Aksu

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