İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kütahya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Kütahya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı FETÖ operasyonunda, aralarında FETÖ’nün 'il ablası' ile örgütün para kasası konumundaki şahısların da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda TL, döviz ve altın ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 07.00'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kütahya'da 'gaybubet' evlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahıs, örgütün güncel yapılanmasını sağlayan şahıslar, 'il ablası' ve para kasası konumunda olan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

Hüseyin Efe
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.