Kütahya'da faciadan dönüldü, alt yapı çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattı delindi

Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde işçilerin iş makinesi ile alt yapı çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattı zarar gördü ve delinen borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine Çinigaz, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokağı çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Kütahya'nın doğalgaz dağıtım firması Çinigaz ekipleri, uzun süre doğalgaz akışını kesemedi. Bu sırada, vatandaşlar Çinigaz yetkililerine tepki gösterdi.

Hüseyin Can Aksu

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