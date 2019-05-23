Kütahya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün yeniden yapılanması içinde olduğu iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, üniversite öğrencileri S.K., K.E., S.D., E.U., Ş.Ç., D.K., S.Ç. ile H.A. ve N.K. gözaltına alındı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılardan H.A. ve N.K., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Hüseyin Efe

