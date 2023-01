Kütahya'da gençlerden çirkin eyleme sabah namazında tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, Kütahya Ulu Camii'nde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin ve skandal eyleme tepki gösterdi.

Kılınan sabah namazının ardından eller semaya açılarak, Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin eylem için dua edildi.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşkun, yaptığı açıklamada, "Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslâm'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki: Ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celâlini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki: Vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atilir. Bu gençler Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslâm barış ve kardeşlik dinidir. Islm hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelâmidir. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyouz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız" dedi.

Hüseyin Efe

