Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali E. yönetimindeki 03 AAD 441 plakalı otomobil ile, aynı istikamete gitmekte olan Erkan K. idaresindeki 43 HB 307 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı. 43 HB 307 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak test döndü.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hüseyin Efe



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