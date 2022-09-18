Kütahya'da ilk kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu

Şenlikte Kütahyalılara seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Eğer yaşadığımız şehre sahip çıkar, gelecek nesillere daha iyi bir kent bırakmayı hedeflersek, birçok güzellikleri hep beraber yapabiliriz. Bugün sizlerle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bunlardan birisi. Kütahya'yı dünya kenti yapmak istiyorsak, dünya gibi düşünmek zorundayız. Böyle bir etkinliğe katılarak bizlere güç verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Işık, bu tür etkinliklere sivil toplum kuruluşlarının paydaş olmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Düzenlediğimiz etkinliğe sivil toplum kuruluşlarımızın paydaş olması bizleri mutlu ediyor. Sevgili gençler, bu şehri dönüştüreceğiz. Her şeye ve herkese rağmen sizlerle dönüştüreceğiz. Kütahya Belediyesi sizlerin. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Şehrin sahibi şehrin sakinleridir. Şehir olmanın yolu bu tür etkinlikleri düzenlemektir. Bu etkinliğe katılan bütün gençlerimizi ve hemşehrilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu şehirde, dünyada nerede ne güzellik varsa, görmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler gibi daha farklı sürprizlerimiz olacak. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, hayırlı etkinlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin başlamasıyla bisikletliler, belediye binasından Zafer Meydanı'na, oradan da Şehzadeler Parkı'na pedal çevirdi.

Hüseyin Efe