Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkının iki günden beri aradığı kayıp Kamile Duman (65) bugün saat 19.30 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Çaltepe mevkiinde gençler tarafından kayalıklarda bitkin halde bulundu. Gençlerin haber vermesi üzerine yaşlı kadın yakınları tarafından bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Mustafa Akçay