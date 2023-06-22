Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.