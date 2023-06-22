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Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe

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