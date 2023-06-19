Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki İdris Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.K. ise, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe

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