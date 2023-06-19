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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 12. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki İdris Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.K. ise, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe

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