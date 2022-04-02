Kütahya'da talaş yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı - Tunçbilek Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Bursa istikametine giden Enes Göçmen (28) yönetimindeki 43AAU 042 plakalı talaş yüklü tır, Ali Özkan'nın (42) kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Özkan'ın naaşı, cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Özkan'ın olay yerine gelen yakınları ise fenalık geçirdi.

Kazada yaralanan sürücü Enes Göçmen, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedenli ile Tavşanlı-Tunçbilek istikametine giden yol kapatılan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Tuna İşleyen

