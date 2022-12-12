Kütahya'da trafik kazaları saniye saniye kaydedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralarca kaydedildi. Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda 3 kişi yaralanırken, yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Hüseyin Efe

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