İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da takla atan araçtan yola fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kütahya merkeze bağlı Belkavak köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde Akçamecit yol ayrımında Ayhan Erol idaresindeki 43 DA 426 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araçtan yola fırlayan sürücü Ayhan Erol ile araçta yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada henüz ismi öğrenilemeyen yaralı 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Can Aksu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.