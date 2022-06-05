Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen E.G. isimli şahsın ikamet adresinde narkotik köpeği Thor'un da katıldığı arama yapıldı. Dolapta gizlenen uyuşturucu Thor tarafından bulundu. Aramada, 20.68 gram metanfetamin, 3 gram skunk, 1 tablet (14 adet) yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin Efe