Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, B. K. ve O. A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı 7 farklı olayda, 14 kullanıcı şahsa işlem yapıldı. Suç unsuru olarak 226.57 gram bonzai, 25.9 gram likit bonzai, 4.7 gram metamfetamin, 0.92 gram esrar ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Hüseyin Efe

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