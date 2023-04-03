Kütahya'da yakalanan 43 şahıstan 8'i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart - 02 Nisan 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda suç unsuru olarak, 28,07 gram metamfetamin, 12,61 gram esrar, 60,61 gram bonzai, 31,47 gram kokain, 36,05 gram skunk, 102 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy ele geçirildi.

Açıklamada, narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıldı.



Hüseyin Efe



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