Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya'da düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı törenlerinde fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı programda protokol üyelerinin bulunduğu alanda oturan Kaçmaz, bir subayın muharebenin geçtiği alanlarla ilgili bilgi verdiği sırada rahatsızlandı. Kaçmaz'a ilk müdahale, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu da Kaçmaz'la ilgilenerek ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti, yakınlarını da teselli etmeye çalıştı. Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Kaçmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1912'de Balkan, 1915'de Çanakkale ve 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılarak Conkbayırı'nda gazi olan ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Madalyası'na layık görülen Hüseyin Kaçmaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 10 Eylül 1994'te hayatını kaybetmişti.

Hüseyin Can Aksu